ضوابط بشان الأحوال الشخصية.. لجنة نيابية تعلق على القانون

نيوز – سياسي

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، على قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت ان هناك ضوابط وتعليمات ستصدر قريبا.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي لـ نيوز، انه "وفقا لما ورد في قانون رقم 1 لسنة 2025 هو نافذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بما فيها تطبيق الاحكام الشرعية بالنسبة للاشخاص الذين يختارون تطبيق هذه الاحكام والذين يتيح لهم التعديل من المتزوجين الجدد او العقود السابقة".

وأضاف ان "تعامل المحاكم مع هذه القضية يتطلب ضوابط وتعليمات مثل قانون العفو العام، حيث يعد مجلس الاعلى تعليمات وضوابط، عبر قضائية شكلت لهذا الغرض، لتوضيح الحالات وفقا لما تعرض على المحاكم، وكيف تتعامل معها وحتى لا تختلف الاجتهادات وتختلف الاراء والاحكام".

وبين "فيما يتعلق بالمدونة والتي يفترض ان تكتب وتقدم الى مجلس النواب، لان نص على ان المدونة تكتب من قبل العلمي مع الاستعانة بقضاة وممثلين عن مجلس وخبراء بالقانون وتكتب خلال اربعة اشهر وتقدم الى للموافقة عليها، فأن سوف يوافق عليها جملة واحدة بكامل موادها على اعتبار انها موافقة لاحكام المذهب الجعفري".

وذكر انه "لا توجد صلاحية يملكها في تعديل احكام الشرع الاسلامي وهذا امر حسمه الدستور في نص المادة 41 والتي تنص على ان العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم بحسب مذاهبهم وبالتالي الحكم عندما يكون موافق للمذهب لا توجد اي صلاحية لاي عضو من اعضاء ان يعدل احكام الدين او احكام المذهب الجعفري"، موضحا ان "ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي يعكفان على اعداد فريق او ترشيح فريق واصدار امر باللجنة التي سوف تتولى كتابة مدونة الاحكام الشرعية ضمن السقف الزمني المحدد لها".