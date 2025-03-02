السوداني يطلع على خطط وإجراءات شركة "باور تشاينا"

نيوز – محلي

اطلع محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، على خطط وإجراءات شركة "باور تشاينا" المتبعة لتنفيذ مشاريعها في .

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع استقبل، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة (باور تشاينا) الصينية تشين غوان فو، والوفد المرافق له".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء، استعراض المشاريع التي تنفذها الشركة في العراق، ومنها مشاريع الطاقة الشمسية، ومشاريع الدورة المركبة والمحطات الغازية، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة".

وذكر ان "السوداني اطلع على الخطط والإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه المشاريع، وآليات توسيع عمل الشركة الصينية بناءً على الخطط التي وضعتها الحكومة، إضافة إلى البحث في المشاريع المشتركة مع صندوق للتنمية، ولاسيما في مجال استثمار وتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في العراق".