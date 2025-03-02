بغداد والقاهرة تبحثان تحضيرات القمة العربية الطارئة

بحث ومصر، اليوم الأحد، التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان "التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، بوزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة العربية".

وبحث الجانبان "سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الشقيقين وتعزيز في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة عدد من الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وأكد حسين خلال اللقاء "أهمية المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشدداً على موقف جمهورية الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة، ورفض تهجيرهم من أراضيهم.



كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 4 آذار 2025، والتي ستبحث بشكل خاص تطورات القضية الفلسطينية.