السامرائي: المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق بين القوى الوطنية لمواجهة التحديات

وقال رئيس في بيان ورد لـ نيوز، إنه "ضمن جولته المسائية في بغداد، زار السامرائي، القيادي في حيدر الملا في منطقة العامرية، يرافقه عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد، بينهم عمار القيسي، وعلي المشهداني، ومثنى العزاوي، حيث جرى استعراض المستجدات السياسية والتحديات الراهنة التي يمر بها العراقي".وأكد السامرائي خلال اللقاء أن "المرحلة الحالية تتطلب المزيد من بين القوى الوطنية لمواجهة التحديات، والعمل على تحقيق التوازن السياسي بما يخدم استقرار البلاد"، مشددًا على "ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتبني مواقف تعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي".من جانبه، شدد القيادي حيدر الملا على أن "تحالف العزم مستمر في نهجه الداعم لاستقرار العراق، وأهمية توحيد الرؤى والجهود من أجل تحقيق تطلعات المواطنين ومواصلة العمل على الملفات الوطنية المهمة".