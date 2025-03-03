في موقف نيابي: حكومة السوداني نجحت ولا يمكن مقارنتها بحكومة الكاظمي

نيوز – سياسي

اكد النائب جواد اليساري، اليوم الاثنين، ان حكومة محمد شياع اثبتت نجاحها، مشيرا الى انه لا يمكن مقارنتها بحكومة الكاظمي.

وقال اليساري لـ نيوز، ان "اللقاء الذي ظهر به الكاظمي تضمن تمني عودته للساحة السياسية"، مبينا ان "حكومة الكاظمي عليها علامات ومؤشرات وظهرت فيها سرقة القرن".

وأضاف ان "حكومة محمد شياع نجحت وهي جيدة"، مشيرا الى انه "لا يمكن مقارنة حكومة الكاظمي مع حكومة لان الاخيرة تفوقت بشكل كبير ولها مقبولية واعمال وتظهر صورتها الواضحة من خلال العمل والتواصل المستمر".

وذكر ان "رئيس الوزراء محمد شياع مازال ينجز حتى الان".

فيما ذكر المحلل السياسي علي فضل الله لـ نيوز، ان "هناك بعض الالغاز، حيث من الغرابة ان نشهد قدوم السابق الكاظمي والتي وصفت حكومته بالفاشلة بكل معنى الكلمة وعلى كافة المستويات".

وتابع ان "حكومة الكاظمي قد تنفرد على انها حكومة صناعة ازمات وادخلت الشعب العراقي في منزلقات خطيرة خصوصا في موضوع تزوير العملية الانتخابية والتلاعب بالنتائج الانتخابية وفتح المنطقة الخضراء وايصال البلاد الى مرحلة الاقتتال الاهلي خصوصا بين المكون الشيعي".

واكد ان "بعض القوى الشيعية هي راعية لقدوم هذه الشخصية وباتفاق مع بعض الجهات الدولية لارباك الوضع الانتخابي".