السوداني يبحث مع السفير الصربي تعزيز العلاقات وإنشاء مجلس أعمال مشترك

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "السوداني تسلم، من السفير، دعوة رسمية من الرئيس الصربي لزيارة بلغراد، وكذلك دعوة إلى المشاركة في أكسبو 2027 الذي ستنظمه صربيا"، مشيرا الى ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة بين الصديقين".وشدد السوداني، بحسب البيان، على "ضرورة الانفتاح على مع صربيا، وعوة الشركات الصربية للاستثمار في في مختلف المجالات، وخاصة في مشاريع البنى التحتية من خلال الفرص الاستثمارية التي تعلنها الجهات العراقية المختصة"، داعيا الى " بين هيئات الاستثمار في كلا وإنشاء مجلس أعمال صربي يضمّ القطاعين الخاصين والصربي".