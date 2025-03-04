لجنة نيابية تحمل شركة توزيع المنتجات النفطية مسؤولية تهريب وقود معامل الجص والطابوق

نيوز – محلي

حملت النفط والطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، المنتجات النفطية مسؤولية تهريب وقود معامل الجص والطابوق.

وقالت لـ نيوز، ان "المسؤول الأول عن عمليات تهريب الوقود لمعامل الجص والطابوق هي المنتجات النفطية التي ليس لديها تخطيط صحيح ولم تقم بتفعيل نظام الاتمتة وتفعيل نظام GPS"، مبينة ان "الشركة تقوم بتطبيق الأدوات والخطط التي يرونها ملائمة ومدرة لهم وهذا لا ينطبق على المعامل".

وأكدت "وجود عمليات تهريب النفط في مناطق يتم من خلال سماسرة وشبكات غير الرسمية بتهريب النفط إلى الخارج عبر صهاريج النقل غير المرخصة بعيدًا عن أعين الجهات الحكومية"، موضحة انه "يتم بيع النفط بأسعار أقل من الأسعار الرسمية وتهريبه عبر الحدود للاستفادة من الفارق السعري بين الأسواق المختلفة".