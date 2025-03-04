السامرائي والسفير الكويتي يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، ان "السامرائي، إستقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد، سفير الكويت لدى جمهورية العراق، حسن محمد الزمان، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".وأكد السامرائي، وفقاً للبيان، على "أهمية توطيد العلاقات العراقية الكويتية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مشيراً إلى "الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية في دعم الاستقرار في المنطقة".من جانبه، عبّر السفير الكويتي، بحسب البيان عن "تطلعه لتعزيز بين البلدين"، مؤكداً حرص بلاده على "تطوير العلاقات مع العراق، وتعزيز أطر الاقتصادي والسياسي بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة".