السيسي: العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية

وقال السيسي خلال كلمة في افتتاح القمة العربية الطارئة في القاهرة، ان "قمتنا تأتي في خضم أزمة إقليمية بالغة التعقيد، ومنطقتنا تواجه تحديات جساما تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين".واضاف: "العدوان على خلف وصمة عار في تاريخ البشرية عنوانها نشر الكراهية وغياب العدالة"، موضحا ان "الحرب الضروس على قطاع استهدفت تدمير سبل الحياة وخيرت أهل بين الفناء والتهجير".واشار الرئيس الى ان "الشعب الفلسطيني ضرب مثالا بالتمسك بالأرض وعزيمته مثال في الصمود من أجل استعادة الحقوق ومصر سعت منذ اليوم الأول للحرب لوقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والأشقاء".ولفت الى: "عملنا بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع ونعكف على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في القطاع خلال المرحلة المقبلة".ودعا السيسي "لاعتماد خطة التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه وندعو إلى توجيه الدعم للصندوق الذي سنسعى لإنشائه لتنفيذ هذه الخطة".وبين: "علينا جميعا إعلاء رفضنا القاطع للانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية ونحذر من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى والمساس بالوضع القائم فيه".