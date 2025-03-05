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رئيس الوزراء يطلق خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية للمواطنين والشركات
سياسة
2025-03-05 | 07:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
808 شوهد
السومرية
نيوز – سياسة
ترأس رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للّجنة العليا للإصلاح الضريبي، حيث شهد إطلاق (خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية)، ضمن منصّة أور الخدمية الإلكترونية.
وتقدم هذه الخدمة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن موقفهم الضريبي بشكل إلكتروني، يتسم بالسرعة والدقة والشفافية، كما تشمل الخدمة الشركات والمهن، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل الضريبي عبر اعتماد أحدث النظم والتقنيات العالمية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس
مجلس الوزراء
ورد للسومرية نيوز.
كما ستحلّ هذه الخدمة مشكلة تشابه الأسماء غير القابلة للاستدلال عليها، وتيسّر للمواطنين سرعة إنجاز واستيفاء متطلباتهم الضريبية.
وشهد الاجتماع مناقشة
القضايا
المرتبطة بمشروع (قانون ضريبة الدخل الجديد) الذي أقره مجلس الوزراء، وبانتظار تشريعه من قبل مجلس النواب، بعد إتمام مناقشته في مجلس الدولة، وهو يتوافق مع اللوائح الدولية، وصديق لبيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي، بحسب البيان.
وجرى، خلال الاجتماع، التباحث في الأفكار والمقترحات التي قدمتها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، بشأن توسعة تطبيقات ضريبة الدخل وتطبيق قوانين الإصلاح الضريبي، بما يضمن سهولة امتثال المكلفين وتحقيق الإصلاحات المالية.
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