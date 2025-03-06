الأمم المتحدة: العراق يعيش حالة استقرار متقدما بخطى نحو تنمية مستدامة

نيوز –محلي

اعلنت السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، اليوم الخميس، ان يعيش حالة استقرار متقدما بخطى نحو تنمية مستدامة.

وقالت في تدوينة على منصة X تابعتها نيوز، إن "العراق يعيش حالة استقرار متقدما بخطى نحو تنمية مستدامة".

واضافت ان "العراق يستضيف اكثـر من 300 ألف لاجئ واجنبي 90 بالمئة منهم سوريون".