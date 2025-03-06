الزرفي: خارطة الأهداف الأمريكية لن تستثني أي فصيل بالمنطقة

أكد العام لحركة الوفاء العراقية عدنان الزرفي، الجمعة، أن خارطة الأهداف الأمريكية سوف لن تستثني أي فصيل مسلح في المنطقة، فيما أشار الى أن قيادة الحشد يجب أن تكون عسكرية.

وقال الزرفي خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، "حديثي بشأن الحشد كان رد غير مباشر على ما طرحه رئيس الحشد في أحد اللقاءات أن الحشد عبارة عن مجموعة عقائدية تحافظ على النظام السياسي..".

وأضاف "وظيفة الحشد وظيفة وطنية كبيرة ساهمت في تحرير ودحر الإرهاب وتحجيمها يعطيها صفة غير مقبولة".

وأشار الزرفي الى أن "العراق بلد فيدرالي اتحادي في الدستور وهويته عرفها الدستور"، موضحا "كل وظائف هي خدمية للصالح العام ولا امتياز لأي دائرة او أي صنف من القوات الأمنية او العسكرية على الاخر الا بما يخدم البلد ويدافع عنه".

وبشأن كيف التعاطي مع ملف الحشد، قال الزرفي "اطلب ان تتحدد الوظيفة العامة لهذا النشاط مثل ما تم تحديد وظيفة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات".

وأضاف "كل المؤسسات يجب ان تتعرف بشكل حقيقي وواقعي"، موضحا "الحشد يجب ان تكون قيادته واضحة وعسكرية".

الى ذلك، لفت الزرفي الى أن "خارطة الأهداف الأمريكية سوف لن تستثني أي فصيل مسلح في المنطقة ليس في فقط"، مشددا بالقول "العملية مستمرة وكلها عبارة عن وقت ويجب أن لا نضحي بأولادنا".





