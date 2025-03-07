قبيل جلسة الغد.. كتلتان شيعيتان تعلنان مقاطعة البرلمان

وقال الناطق باسم ائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، في تدوينة على منصة (أكس): "لا زلنا على عهدنا لأبناء الحشد الشعبي، الأبطال في احقاق حقوقهم من خلال إقرار قانونهم".وأضاف، "لازال موقف كتلة بعدم حضور جلسات الغير متضمنة فقرة هذا القانون".من جهته، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية أحمد الموسوي،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم ان موقف الصادقون ولا نقاش فيه "لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".وأضاف الموسوي في تدوينة على منصة (أكس)، أن "الإصرار على التفريط بحقوق الحشد سيزيدنا قوة وثبات وعزيمة وإصرار وصلابة في المطالبة بانتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".يذكر أن جدول أعمال جلسة غدا السبت تضمن 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد ضمن فقراته.ادناه جدول أعمال المجلس: