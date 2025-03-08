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السوداني يؤكد أهمية إسناد السلطة التشريعية للحكومة
سياسة
2025-03-08 | 16:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
507 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
محمد شياع
السوداني، أهمية إسناد السلطة التشريعية للحكومة وخططها المتعلقة بالتنمية.
وقال
مكتب
السوداني
في بيان، "استقبل رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع
السوداني، مساء السبت، رئيس كتلة المبادرة النيابية زياد طارق الجنابي، برفقة أعضاء
الكتلة
في مجلس النواب، حيث هنَّأ
رئيس الوزراء
الحاضرين بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعود على
العراق
بالخير والاستقرار".
وشهد اللقاء "التباحث في الأوضاع العامة للبلد على مختلف الصعد والمجالات، وخصوصاً ما يتعلق منها في المسارات التي تضمنها البرنامج الحكومي، بجوانبه الخدمية والإصلاحية والاقتصادية".
ولفت
رئيس الوزراء
الى "أهمية إسناد السلطة التشريعية للحكومة وخططها المتعلقة بالتنمية الشاملة، بجانب التشريعات التي تدعم الجهود الحكومية في هذا المسار، بما يؤدي لتلبية طموحات أبناء شعبنا في الخدمات والتقدم".
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