السوداني يؤكد أهمية إسناد السلطة التشريعية للحكومة

وقال في بيان، "استقبل رئيس السوداني، مساء السبت، رئيس كتلة المبادرة النيابية زياد طارق الجنابي، برفقة أعضاء في مجلس النواب، حيث هنَّأ الحاضرين بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعود على بالخير والاستقرار".

وشهد اللقاء "التباحث في الأوضاع العامة للبلد على مختلف الصعد والمجالات، وخصوصاً ما يتعلق منها في المسارات التي تضمنها البرنامج الحكومي، بجوانبه الخدمية والإصلاحية والاقتصادية".



ولفت الى "أهمية إسناد السلطة التشريعية للحكومة وخططها المتعلقة بالتنمية الشاملة، بجانب التشريعات التي تدعم الجهود الحكومية في هذا المسار، بما يؤدي لتلبية طموحات أبناء شعبنا في الخدمات والتقدم".