أمر ولائي بإيقاف قرار إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى (وثيقة)

وأعلنت عن قرارها، اليوم الأحد، بناء على طلب مقدمة من الحاصود إلى القضاء، واستيفاء القضية لكامل الشروط المطلوبة في إصدار هكذا قرار، بحسب وثيقة حصلت عليها نيوز.ويوم الأربعاء الماضي، صوّت مجلس محافظة على إقالة رئيسه أحمد الحاصود، وتبع القرار، بيان صادر عن الوطني، كشف فيه عن تفاصيل الجلسة التي صدر على أثرها القرار.