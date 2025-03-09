وزير الخارجية: وجود داعش يؤثر سلبياً على أمن المنطقة والعراق

وقال حسين في له، إن "محاربة يتطلب دعما إقليميا ودوليا"، لافتاً إلى أن "الاستقرار في يحتاج إلى فتح الحوار مع مختلف المكونات في البلاد".وأضاف، أن "تبادل المعلومات بين دول جوار مهم جداً لمحاربة الإرهابي"، مشدداً بالقول: "محاربة من واجبنا"، مردفاً: "وجود يؤثر سلبياً على أمن المنطقة والعراق"وأتم حسين، بالإشارة إلى أنه "من الملاحظ نمو في أعداد عناصر في المنطقة".