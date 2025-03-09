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السوداني يوجه المؤسسات الخدمية بمضاعفة العمل في بغداد
سياسة
2025-03-09 | 14:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
714 شوهد
وجه
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني، الأحد، المؤسسات الخدمية بمضاعفة العمل لإظهار وجه
بغداد
المشرق.
وقال
مكتب
السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، مجموعة من عمال النظافة، وشاركهم مائدة إفطار شهر رمضان المبارك".
وأكد السوداني "اعتزازه بجهودهم وحرصهم على أداء واجباتهم من أجل تقديم أفضل الخدمات للعاصمة بغداد، التي تضاعفت في ظل هذه الأجواء الممطرة، والتي تجاوزت شدتها 72 ملم".
كما ثمن "جهود عمال دوائر المجاري، وعمال البلدية في كل الأحياء والأزقة لما يقومون به من جهد استثنائي ومميز، وكذلك ثمن جهود العاملين والمسؤولين في أمانة بغداد"، مؤكداً أن "بغداد
واجهة
العراق
وهي عاصمة السياحة العربية، ويجب أن تتضافر الجهود من أجل إظهارها بالشكل الذي يليق بتاريخها ومكانتها الحضارية".
وأشار السوداني إلى "مشاريع خدمية وبنى تحتية تنفذ لأول مرة في بغداد، بعد سنوات طويلة من الإهمال، بينها مشاريع مهمة ساهمت في انسيابية الحركة والتنقل، وأضفت جمالية للعاصمة، بجانب تنفيذ مشاريع لشبكات مياه الصرف الصحي في جميع أرجاء العاصمة، كما جرى التعاقد مع شركات عراقية لتنفيذ مشاريع للمجاري في مناطق سبع البور والنهروان والوحدة وأبو غريب والراشدية في محافظة بغداد".
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