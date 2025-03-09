تعليق أمريكي جديد يخص إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران

أكد محمد شياع السوداني، الأحد، التزام بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، فيما أشارت الأخيرة الى أن إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من يرتبط بسياسة الضغط الأقصى.





وركزت المناقشات على "تعزيز الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية"، حيث أكد رئيس "التزام بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة"، مشجعاً الشركات الأمريكية على "الاستثمار في العراقية المتنامية"، كما استعرض الإصلاحات والمبادرات المهمة التي نفذتها حكومته لتهيئة بيئة أكثر استقراراً وشفافية وجاذبية للمستثمرين.



من جانبه، شجع الأمن القومي الأمريكي بحسب البيان "رئيس على الاعتماد بشكل أكبر على الشركات الأمريكية، والعمل على حل المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجه تلك الشركات العاملة في العراق، بضمنها إقليم كردستان لتشجيعها على العمل والاستثمار في العراق".



وشدد الجانبان على "أهمية الجهود المشتركة لبناء عراق قوي قادر على الاعتماد على نفسه، وتضمنت المناقشات أيضاً معالجة المسائل ودور الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال". وقال في بيان، إن الأخير "تلقى، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفياً من الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين والولايات المتحدة".وركزت المناقشات على "تعزيز الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية"، حيث أكد رئيس "التزام بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة"، مشجعاً الشركات الأمريكية على "الاستثمار في العراقية المتنامية"، كما استعرض الإصلاحات والمبادرات المهمة التي نفذتها حكومته لتهيئة بيئة أكثر استقراراً وشفافية وجاذبية للمستثمرين.من جانبه، شجع الأمن القومي الأمريكي بحسب البيان "رئيس على الاعتماد بشكل أكبر على الشركات الأمريكية، والعمل على حل المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجه تلك الشركات العاملة في العراق، بضمنها إقليم كردستان لتشجيعها على العمل والاستثمار في العراق".وشدد الجانبان على "أهمية الجهود المشتركة لبناء عراق قوي قادر على الاعتماد على نفسه، وتضمنت المناقشات أيضاً معالجة المسائل ودور الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال".

وفي هذا السياق، جددت "التزامها بدعم استقلال في مجال الطاقة"، وأعربت عن استعدادها للتعاون في تسريع تحقيق هذا الهدف.



وفي ما يتعلق بالملف الأمني، أكد والتز "التزام الثابت بأمن واستقرار في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية"، كما شدد الطرفان على أهمية استمرار لضمان سيادة واستقراره على المدى الطويل، لاسيما في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة.



وأضاف والتز أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".