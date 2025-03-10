الأعرجي والمالكي يؤكدان أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات

نيوز – سياسي

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس كتلة النيابية ياسر المالكي، اليوم الاثنين، أهمية الجهود لمواجهة التحديات.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ نيوز، أن "رئيس كتلة النيابية ياسر المالكي، استقبل في مكتبه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي".

وأضاف أن "اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تحقيق الاستقرار ودعم الأمن الوطني".

وتابع أن" الجانبين أكدا أهمية الجهود لمواجهة التحديات الراهنة"، لافتا الى انه "تم التشديد على ضرورة استمرار بين مختلف المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار في العراق".