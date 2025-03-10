الإطار التنسيقي يدين "المجازر" في سوريا

وقالت الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، إن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين في حيدر العبادي لمتابعة آخر المستجدات السياسية والامنية والخدمية".

وأضافت، أن "الاطار التنسيقي ادان المجازر التي يتعرض لها المواطنون الابرياء العزل في الشقيقة وطالب الدولي لاخذ دوره في حمايتهم، وتمنى الاستقرار والامن لسوريا الشقيقة مطالبا بتقديم الاغاثة الانسانية للشعب خصوصا مع اشتداد موسم البرد".

وتابع البيان "كما بحث الإطار التنسيقي الوضع الخدمي للشعب خصوصا الطاقة والكهرباء ودعا الى الاستمرار بتقديم الخدمات".