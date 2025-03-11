السامرائي والسيد الحكيم يبحثان المستجدات السياسية والأوضاع الإقليمية

وأكد خلال اللقاء أهمية توحيد الجهود الوطنية لضمان الاستقرار السياسي، والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين من خلال تشريعات فعالة وسياسات تخدم المصالح العامة، مشددًا على ضرورة توحيد الموقف الوطني تجاه التحديات الإقليمية بما يحفظ مصالح ويعزز استقراره، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم.من جانبه، أشار السيد إلى ضرورة استمرار الحوار بين مختلف الأطراف السياسية، وتكريس العمل المشترك لتحقيق التنمية وتعزيز السلم المجتمعي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية موحدة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية بحكمة ومسؤولية، وفقا للبيان.