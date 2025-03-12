منحة رمضانية 100 الف دينار لموظفي احدى الوزارات (وثيقة)

واظهرت وثيقة اطلعت عليها نيوز، موافقة حيان عبد الغني، على منح موظفي الوزارة والعقود والأجور منحة رمضانية تبلغ 100 الف دينار، وذلك ردًا على مقترح لدائرة الإدارية والمالية في الوزارة، والتي اقترحت ان تكون المنحة 150 الف دينار، لكن الوزير وافق على ان تكون 100 الف دينار.