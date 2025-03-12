رئيس الجمهورية: جيراننا محترمون.. زمن الصراعات انتهى

وقال خلال مقابلة مع صحيفة الواشنطن تايمز، إن "تركيزنا واهتمامنا ينصب في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالعراق، وهو أمر في غاية الأهمية".وأضاف "نحترم جميع جيراننا، ولدينا علاقات طيبة معهم، ومع جميع . ونتبادل يومياً الزيارات، والوفود من ومن بلدان أبعد من - ومن الدول الآسيوية، ومن ومن دول الشرق الأوسط، كل هؤلاء يأتون إلى ونحن نرسل وفوداً إلى هذه الدول. لقد انتهى زمن الصراعات".وأضاف، "لقد اتخذنا إجراءات جيدة داخل العراق، على سبيل المثال، العلاقة بين حكومة إقليم والحكومة المركزية جيدة، وهناك تبادل لوجهات النظر وتبادل للوفود والزيارات بشكل يومي تقريبا، إضافة إلى ذلك، ركزنا على تحسين الخدمات، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحسين جميع هذه الخدمات".وتابع، أننا "نواجه تحديات، فقد بلغ عدد السكان، وفقاً للتعداد السكاني الأخير في العراق، (46) مليون نسمة. ومن بين هؤلاء الـ (46) مليوناً، 60% ولدوا بعد عام 2003. ولدينا عدد كبير من الخريجين، ربما أكثر من أي دولة أخرى؛ وذلك بسبب عدد الجامعات والحياة الأكاديمية التي لدينا".وأكمل: "اعتقد أننا يمكن أن نؤدي دوراً مهماً في المنطقة، فقد سعينا إلى تقريب وجهات النظر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وإعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، مما أفاد الجميع. كما قدمنا بعض المقترحات للأردن ودول أخرى".وأوضح، أن "سوريا بلد مستقل ولديهم إدارة جديدة أو حكام جدد، ونأمل أن تعكس الحكومة السورية إرادة الشعب السوري، سواء من خلال الانتخابات أو من خلال الخطوات الديمقراطية التي يتعين اتخاذها، وينبغي لهم أن يحاولوا استيعاب كافة قطاعات المجتمع، حتى لا يشعر أحد بأنه قد تم تهميشه أو عدم معاملته كمواطن عادي، وأن تتم معاملة الجميع على قدم المساواة".وبين، أن "تاريخنا غني ويعود إلى 6 أو 7 آلاف سنة مضت، وكان أول قانون في . وأول نظام ري في العراق، وكانت أول زراعة في وأول بناء للقصور أو المباني الضخمة في . إضافة إلى العلوم، والرياضيات، والرسائل المكتوبة جميعها بدأت في . علاوة على ذلك، كان مركزاً لجميع الأديان".وأكد "نشجع الرئيس الأمريكي على تنفيذ ما وعد به من أجل الحفاظ على السلام في العالم، وهو أمر لا يمكن أن يكون سهلاً من دون إنهاء الحروب والصراعات لاسيما في منطقتنا. فهناك صراعات في سوريا، وفلسطين، وهناك مشاكل في لبنان واليمن والسودان والصومال".