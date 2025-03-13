من أصل 16.. السوداني يطلق الأعمال التنفيذية في مشاريع خمس مستشفيات

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "أطلق، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية في مشاريع خمس مستشفيات في المحافظات من أصل 16 مستشفى سعة 100 سرير، وكما يلي:1.مستشفى في قضاء تلكيف/ محافظة .2.مستشفى في قضاء بيجي/3.مستشفى في ناحية سدة الهندية/ محافظة .4.مستشفى في قضاء جدول الغربي/ محافظة المقدسة.5.مستشفى في قضاء سوق الشيوخ/ محافظة .