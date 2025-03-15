موقف عراقي بشأن اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

نيوز – سياسة



رحبت العراقية، اليوم السبت 15 اذار/ مارس 2025، بالتوصل إلى اتفاق سلام تأريخي بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعربت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، عن ترحيب جمهورية بالتوصل إلى اتفاق سلام تأريخي بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، مؤكدة ان هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الامن والاستقرار في منطقة القوقاز.

قالت أذربيجان وأرمينيا الخميس إنهما توصلتا إلى "اتفاق سلام" بعد مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ نحو أربعة عقود. ومنذ الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي في 1991، تواجه البلدان في معارك حدودية عدة، وسعت كل من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوسط بين الدولتين لفض النزاعات.