السوداني يستقبل رئيس أساقفة ويؤكد: الحكومة حريصة على حماية حقوق مختلف المكونات

وأكد خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، "حرص الحكومة على التواصل مع مختلف المكونات وحماية حقوقهم وضمان تمثيلهم واحترام الحقوق والحريات، مع تأكيد اعتزازها بالمكون المسيحي في وسعيها لإعادة ابنائه الى بلادهم، وتمكنيهم من تأدية دورهم الوطني مع بقية المكونات الأخرى".وبين أن "العراق قطع شوطاً كبيراً في ترسيخ الاستقرار، من خلال تقديم الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق والمحافظات، لافتاً الى اطلاقه اليوم مشاريع خدمية مهمة في منطقتي وسهل ، تخدم جميع ابناء المكون المسيحي وباقي المكونات في تلك المناطق".من جانبه، ثمن اعضاء الوفد المسيحي "اهتمام وحرصها وتواصلها مع جميع مكونات الشعب العراقي، خصوصاً ابناء الطائفة المسيحية، كما اشادوا بالاستقرار الذي حققته الحكومة من خلال مسار التنمية والبناء الذي يصب بمصلحة جميع العراقيين".