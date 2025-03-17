العدل تفتتح دائرة تنفيذ البياع ببنايتها الجديدة

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، ، الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للمؤسسات العدلية، أعلن لدائرة التنفيذ، راستي ، عن المباشرة بالعمل في البناية الجديدة لمديرية تنفيذ البياع".وبحسب البيان، اكد أن "افتتاح هذه البناية جاء بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير العدل، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للموظفين، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي".ووجّه القائمين على الدائرة بـ"بذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات التنفيذية المقدمة للمراجعين"، مشيراً إلى أن "دائرة التنفيذ نجحت في نقل أكثر من عشرين مديرية إلى أبنية حديثة، ما أسهم في تخفيف الزخم واستيعاب أعداد أكبر من المراجعين، مؤكداً استمرار العمل على انتقال مديريات التنفيذ الأخرى إلى مقرات جديدة تواكب متطلبات التطوير والتحديث".