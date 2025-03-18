Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السيد الصدر يعلق على ما يجري في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص إيجار عقارات الدولة

سياسة

2025-03-18 | 13:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص إيجار عقارات الدولة
5,960 شوهد

تنشر السومرية نيوز، قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص إيجار عقارات الدولة وترسيم البضائع المستوردة.

وقال بيان حكومي، "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها".

وأضاف البيان "في قطاع الكهرباء جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تخويل وزارة الكهرباء صلاحية تنفيذ المشروعات على حساب الموازنة التشغيلية والاستثمارية لعام/ 2025 لقطاعات (الإنتاج والنقل والتوزيع) الطاقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومن ضمنها الضوابط (22) الخاصة بالمنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات، وبسقف (10) مليارات دينار حداً اقصى، وكل حالة على حدة.
2. إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (215 لسنة 2016) لتخويل وزارة الكهرباء صلاحية مناقلة المواد المتوافرة في المخازن لمصلحة المشروعات الاستثمارية إلى حساب الموازنة التشغيلية، لتنفيذ الصيانة والمشروعات الطارئة وبالحدّ الأدنى لديمومة عمل المنظومة.

وفي ملف الطاقة النظيفة، صوت المجلس على ما يأتي:
1. منح الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 رقم لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، والاستثناء من تعليمات الوثائق القياسية، وذلك لتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة.
2. تخويل مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد صلاحية التعاقد لتنفيذ المشروع موضوع البحث بحسب الاستثناءات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا، والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009).

وفي القطاع النفطي، أقر المجلس تخويل وزارة النفط، ممثلةً بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، توقيع عقد مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك الأربعة (حقل كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور، وحقل خباز)، وصولاً إلى مرحلة التفعيل والبدء بالعمليات النفطية.

وفي القطاع نفسه، جرت المصادقة على إحالة مناقصة مشروع استكمال الأنبوب البحري الثالث إلى ائتلاف شركتي (MICOPERI) الإيطالية و(ESTA) التركية، وبمدة تنفيذ (757) يومًا بضمنها حزمة الأعمال المبكرة.

كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالمصادقة على قرار لجنة الإدارة المشتركة في حقل أرطاوي النفطي، بإحالة المناقصة المتعلقة بإنشاء خطوط أنابيب نقل الغاز الخام من حقول مجنون وغرب القرنة/ 2 وأرطاوي إلى معمل معالجة الغاز (GPP)، وخطوط إنتاج الغاز الجاف إلى الشبكة الوطنية، وخط أنابيب المكثفات والغاز المسال (LPG) إلى شركة (CPP) الصينية، وإحالة جزء من الأعمال إلى شركة المشاريع النفطية.

وضمن جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، صوت مجلس الوزراء على جملة من الإجراءات أهمها:
1. تعديل بدلات إيجار عقارات الدولة كافة، بما يتناسب مع أسعار السوق والموقع الجغرافي.
2. تصدير كمية (2 مليون طن) من الحنطة المستلمة، التي من المتوقع تعرضها إلى مياه الأمطار مستقبلاً، لعدم وجود طاقات وصوامع للخزن.
3.تنفيذ أمانة بغداد والدوائر البلدية كافة قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة الخاصة بالعمل في الجباية الإلكترونية.
4. تسديد الكليات الأهلية كافة ما بذمتها من الضرائب المستحقة، على أن يجري احتساب المبالغ استناداً الى الأعداد الفعلية للطلاب.

وفي إطار إجراءات الإصلاح الإداري والمالي، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بتعديل قراره رقم (13 لسنة 2019)، بشأن اعتماد آلية موحدة لترسيم البضائع بإضافة ما يأتي:
-يجري اعتماد ترسيم البضائع المستوردة على أساس القيمة المثبتة في القوائم التجارية، أو القيمة المرجعية المثبتة في سجلات وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك أيهما أعلى، ولحين استكمال آلية الترسيم الموحدة بآلية النظام الكمركي الإلكتروني، وتخول الهيئة العامة للكمارك تحديث هذه الأقيام استنادًا إلى قانون الكمارك والاتفاقيات والقواعد الدولية لمنظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وعلى وفق الأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة المذكورة، على أن يشمل ذلك جميع المراكز الكمركية، بما فيها المراكز الكمركية في إقليم كردستان العراق.

وصوت المجلس على تحديد استهداف مؤشرات الفقر المتمخضة عن نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق لعامي (2023، و2024) التي أجرتها وزارة التخطيط؛ ضمن صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا لعام 2025، لتشمل المحافظات الأعلى على مستوى الفقر استنادًا إلى المادة (15) من نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا رقم (5) لسنة 2023 .

وبهدف استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، تمت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة الأنبار/ قضاء عنه) لتنفيذ أمر الغيار بشأن أعمال الذرعة النهائية وإضافة القابلو الضوئي.

كما جرت الموافقة على استثناء مشروع البنى التحتية لمدينة الديوانية من متطلبات الوثيقة القياسية للمناقصات والضوابط رقم (12) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية .

ووافق مجلس الوزراء على إحالة مواقع التسجيل المروري عدد (17) إلى صندوق شهداء الشرطة والشركة المتعاقد معها، وفقًا للصيغة المثبتة من وزارة الداخلية.

كما جرى التصويت بالموافقة على استثناء إنشاء (5) سايلوات معدنية في محافظات (الأنبار، وكركوك، والمثنى، والنجف الأشرف، وواسط)، من قرار مجلس الوزراء (23700 لسنة 2023).

وفي القطاع الزراعي، صوت المجلس على تخويل وزارة الزراعة بالتعاقد مع شركة تنمية نخيل التمر المحدودة في المملكة المتحدة، لتجهيز فسائل النخيل النسيجية المنتجة في مختبراتها بكمية (20) ألف فسيلة، ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية في العراق لعام 2024، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة.

كما جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (81 لسنة 2024) بشأن دراسة مطالب نقابة أطباء الأسنان في العراق بحسب الآتي:
1. إعادة فتح وزارة الصحة/ هيئة الضمان الصحي نظام تسجيل المؤسسات الصحية غير الحكومية في برنامج الضمان الصحي، وإعلام النقابات بذلك.
2. إنجاز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهمة الموكلة اليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (92 لسنة 2020).
3. تتولى البلديات المعنية شمول نقابة أطباء الأسنان بتوزيع الأراضي وفقاً للضوابط الخاصة بتنفيذ الأمر التشريعي (12 لسنة 2004).
4. الموافقة على توصيات الاجتماع الثالث عشر للّجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، بشأن خطة القبول السنوية في كليات المجموعة الطبية والصحية الساندة، بدءًا من العام الدراسي (2025 - 2026).

وفي إطار تنظيم علاقات العراق الدولية، جرى التصويت على مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية الموقعة في لندن، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

وفي القطاع الرياضي، صوت مجلس الوزراء على استثناء وزارة النفط من الفقرة (4) من قراره رقم (23633 لسنة 2023) بشأن دعم ومشاركة نادي نفط الشمال بكرة القدم في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.
 
>>  تابع قناة السومرية على  تويتر

السوداني

مجلس الوزراء

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
محمد توفيق علاوي - حلقة ١٨ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-18
Play
محمد توفيق علاوي - حلقة ١٨ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-18
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
ليث حسين - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-18
Play
ليث حسين - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-18
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-18
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-18
بال 90
Play
بال 90
من قضاء الزعفرانية الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-18
Play
من قضاء الزعفرانية الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-18
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-18
Play
الحلقة ٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-18
Play
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-03-2025 | 2025
13:45 | 2025-03-18
Play
18-03-2025 | 2025
13:45 | 2025-03-18
زار رمضان
Play
زار رمضان
رواد سوق العلاوي يتغزلون بشيماء - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-18
Play
رواد سوق العلاوي يتغزلون بشيماء - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-18
الله بالخير
Play
الله بالخير
دموع الفقر وأمل العطاء - الموسم٢ - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-18
Play
دموع الفقر وأمل العطاء - الموسم٢ - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-18
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-18
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-18
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
محمد توفيق علاوي - حلقة ١٨ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-18
Play
محمد توفيق علاوي - حلقة ١٨ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-18
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
ليث حسين - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-18
Play
ليث حسين - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-18
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-18
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-18
بال 90
Play
بال 90
من قضاء الزعفرانية الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-18
Play
من قضاء الزعفرانية الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-18
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-18
Play
الحلقة ٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-18
Play
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-03-2025 | 2025
13:45 | 2025-03-18
Play
18-03-2025 | 2025
13:45 | 2025-03-18
زار رمضان
Play
زار رمضان
رواد سوق العلاوي يتغزلون بشيماء - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-18
Play
رواد سوق العلاوي يتغزلون بشيماء - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-18
الله بالخير
Play
الله بالخير
دموع الفقر وأمل العطاء - الموسم٢ - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-18
Play
دموع الفقر وأمل العطاء - الموسم٢ - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-18
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-18
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-18
اخترنا لك
علاوي: التفكير في تقسيم البلد منتهى المأساة وهذا ما تريده اسرائيل
17:53 | 2025-03-18
السيد الصدر يعلق على ما يجري في غزة
17:53 | 2025-03-18
السوداني: العراق على المسار الصحيح في كل المجالات
15:15 | 2025-03-18
العراق وروسيا يشرعان بتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول المهربة
13:03 | 2025-03-18
العراق يصدر موقفاً بعد استئناف العمليات الإسرائيلية في غزة
09:17 | 2025-03-18
إهمال وسوء خدمات... سكان "سبع قصور" يطالبون باقالة مدير بلدية الشعب
09:03 | 2025-03-18
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.