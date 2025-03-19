بالوثيقة.. تكليف ملاحظ بمهام مديرية زراعة محافظة بغداد

وحصلت نيوز على وثيقة صادرة من قبل عبد المطلب العلوي تضمنت: "لاحقاً بالأمر الإداري المرقم (955 لسنة 2024) واستناداً الى الصلاحيات المخولة لنا تقرر تجديد تكليف الملاحظ اياد علي بإدارة مهام مديرية زراعة محافظة بغداد".وتساءل مراقبون حول الصلاحية الدستورية، هل تمكن الملاحظ من استلام منصب إداري في وقت وجه ان يكون مدراء المناصب الإدارية من ذوات الكفاءة والمهنية.ادناه الوثيقة: