السوداني يوجه المياحي بإنجاز المشاريع بمركز وأقضية ونواحي واسط وفق التوقيتات المحددة

وذكر مكتب في بيان ورد لـ نيوز، أن الأخير "استقبل محافظ محمد جميل المياحي واستمع خلال اللقاء، إلى إيجاز عن مجمل الأوضاع المعاشية والخدمية، وتفاصيل المشاريع التي يجري العمل فيها في مركز وأقضية ونواحي المحافظة، حيث وجه بإنجازها وفق التوقيتات المحددة، وضمن المواصفات القياسية، وبما يلبي طموح المواطنين وتطلعاتهم".وأكد على "ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل تنفيذ ما مخطط له ضمن البرنامج الحكومي؛ من أجل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي والبنى التحتية للمحافظة"، مشيراً إلى "أهمية تكامل العمل بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة؛ من أجل ديمومة التنمية المحلية وتحقيق النتائج".