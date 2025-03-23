السوداني لعائلة الشهيد حارث: حريصون على حفظ تضحيات العراقيين

وقال مكتب في بيان، " استقبل رئيس ، مساء اليوم الأحد، عائلة الشهيد البطل حارث عبد علي ، الذي تمكن من اختراق عصابات الإرهابية، ونخبة من كادر مسلسل (النقيب) الذي جسد سيرة الشهيد، وهم بطل العمل والمؤلف والمخرج، ولجنة منحة دعم الدراما التلفزيونية".

ونقل البيان عن تأكيده أن "قصة الشهيد البطل حارث تستحق التوثيق ليطلع عليها العالم، ويفخر به جميع العراقيين؛ لما قدمه من تضحية وفداء من أجل أن ننعم بالأمن والاستقرار".



وأشار إلى "دور الدولة في إبراز بطولات ومظلومية العراقيين، سواء قبل العام 2003 أثناء مقارعتهم للدكتاتورية، أو بعدها في مكافحة الإرهاب والتطرف"، مؤكداً ضرورة الاستمرار في نهج توثيق بطولات العراقيين وقصص أبناء القوات الأمنية وعرضها أمام الأجيال، وأن يكون مسلسل (النقيب) انطلاقة لأعمال ممنهجة توثق مثل هذه البطولات التي نفخر بها.



وأشاد بـ"عمل لجنة منحة دعم الدراما وكادر مسلسل (النقيب) لدورهم المهني في صناعة هذا العمل"، مؤكداً "حرص الحكومة على حفظ تضحيات العراقيين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم، من خلال بناء الدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتثيبت الأمن والاستقرار في أرجاء وطننا الحبيب".