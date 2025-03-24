الاطار التنسيقي يعقد اجتماعا في بغداد

عقد الاطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا في مقر رئيس الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي في .

وقال النائب ياسين العامري في حديث لـ نيوز، "هناك اجتماع لقادة الاطار التنسيقي بمقر الشيخ همام حمودي يتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب". وأضاف "ستحل جميع النقاط الخلافية أهمها قانون الحشد الشعبي".