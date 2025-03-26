البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

قرر انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، "مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".

وكان قرر أمس الثلاثاء، تأجيل انعقاد جلسته الى اليوم الأربعاء، عازيا ذلك الى عدم اكتمال النصاب القانوني.