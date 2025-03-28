الكتلة الصدرية المنسحبة من البرلمان تعلن عدم مشاركتها بالانتخابات المقبلة

وقال عضو الكتلة الصدرية في بيان ورد للسومرية نيوز، اليوم الجمعة، انه "امتثالًا لتوجيهات سماحة السيد ، نعلن بكل وضوح أننا لن نشارك في الانتخابات المقبلة".وأضاف "لا نريد أن نكون جزءًا من عملية سياسية فاسدة تتحكم بها المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية"، لافتا الى، ان "الشعب العراقي يعلم جيدًا من يعمل من أجله بصدق ومن يلهث خلف المناصب والمكاسب".واكد، "موقفنا ثابت الإصلاح الحقيقي لا يأتي عبر صناديق تُدار بالمال السياسي والسلاح المنفلت، بل عبر إرادة الشعب الحر، مبينا "لن نكون شهود زور على مسرحية جديدة، وسنبقى صوت الحق المدوي بوجه الفاسدين".