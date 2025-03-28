إعادة سبعة عراقيين من ليبيا طوعًا من جراء الهجرة غير الشرعية

وقال القائم بالأعمال في في بيان ورد لـ ، إن "السفارة العراقية في وحرصًا منها على تنفيذ أولوية العودة طوعًا، نجحت بعد جهود حثيثة بإعادة سبعة عراقيين طوعًا إلى العراق".وأضاف، أن "إعادة المواطنين العراقيين جرى بالتنسيق مع السُلطات المعنية في حكومة في ، ولجنة العلاقات الخارجية في العراقي".