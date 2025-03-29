لمدة 6 أشهر.. رئيس الوزراء يعلن الموافقة على تزويد لبنان بالوقود

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أنه "‏أجرى رئيس ، اليوم السبت، مباحثات هاتفية مع رئيس اللبناني بري".وأكد السوداني، خلال الاتصال، "دعم لأمن واستقرار ، بجميع مكوناته، بجانب الالتزام بالمساهمة في إعماره، كما أكد موافقته على منح العراقية استثناء لتجهيز بالوقود لمدة ستة أشهر".وأشار رئيس إلى "الدور الفاعل الذي يؤديه بري في الوضع السياسي اللبناني، ورفض الاعتداءات الإجرامية المستمرة، ولاسيما ما حصل يوم أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة ، والذي يقع ضمن مساعي الكيان الغاصب لإعادة فرض الحرب".من جانبه، قدم بري شكره لرئيس على "مواقفه الداعمة للبنان وسيادته، مؤكداً الحرص على إدامة التواصل مع في مختلف المجالات".