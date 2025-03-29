السوداني وعلاوي يبحثان تطورات أوضاع المنطقة وتنسيق الجهود

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم السبت، الأسبق ، حيث شهد اللقاء البحث في تعزيز المساعي والجهود الحكومية في مجال تحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة عملية البناء والإعمار التي تشهدها جميع محافظات وتلبية تطلعات المواطنين".كما تناول اللقاء "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تنسيق الجهود؛ من أجل دعم كل الخطوات التي تسهم في تعزيز أمن وضمان استقراره".