شيخ عشيرة يصرخ بوجه الشرع اثناء اعلان تشكيل الحكومة.. من هو وماذا أراد؟ (فيديو)

وخلال احتفالية الإعلان عن تشكيل الحكومة للمرحلة الانتقالية بعد الإعلان الدستوري والتي ستستمر لمدة 5 سنوات، ظهر شيخ يرتدي العقال وهو يصرخ بوجه الشرع مطالبا إياه بانصاف محافظة السويداء لانها مهمشة في النظامين السابق والحالي.وعند البحث، تبين ان الشيخ هو "الشيخ النمر" شيخ عشيرة الشنابلة في محافظة السويداء.لكن الحضور تفاعل بالضحك مع صراخ الشيخ عندما أجابه الشرع بان في الحكومة الحالية "من عندكم"، أي من محافظة السويداء.ونصب الشرع، امجد بدر وزيرا للزراعة، وهو من محافظة السويداء وشغل مدير في محافظة السويداء، قبل ان يتم اقصائه من المنصب في عام 2014 من قبل بسبب معارضته، بحسب التقارير.بالمقابل، قامت وسائل اعلام وصفحات على مواقع التواصل، باظهار مقاطع فيديو سابقة للشيخ ، وهو يمتدح نظام الأسد والجيش السوري، واعتبروه انه "من انصار النظام".