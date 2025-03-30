السوداني يصل ميسان لافتتاح وإطلاق عدد من المشاريع

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن "السوداني وصل إلى لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من المشاريع الحيوية والخدمية".من جهته، قال مراسل ، إن رئيس سيفتتح اليوم مجسر ونفق وكذلك مشروع ماء .