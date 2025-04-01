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السامرائي: الأعياد والمناسبات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز أواصر التلاحم والتآخي بين المجتمع

سياسة

2025-04-01 | 09:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السامرائي: الأعياد والمناسبات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز أواصر التلاحم والتآخي بين المجتمع
29 شوهد

أكد رئيس تحالف العزم، مثنّى السامرائي، اليوم الثلاثاء، أن الأعياد والمناسبات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز أواصر التلاحم والتآخي بين المجتمع.

وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس تحالف العزم، مثنّى السامرائي استقبل جموعاً كبيرة من المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد، في منزله بمدينة سامراء، حيث توافدت شخصيات اجتماعية وسياسية ودينية، إلى جانب أكاديميين وصحفيين ووجهاء من مختلف مناطق المدينة والمحافظة".

وتبادل السامرائي، بحسب البيان، "التهاني مع الحاضرين، مؤكداً أن الأعياد والمناسبات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز أواصر التلاحم والتآخي بين أبناء المجتمع، مشيداً بروح المحبة والتكاتف التي تعكس أصالة المجتمع السامرائي".

وتابع البيان، أن "السامرائي عبّر عن شكره وتقديره لكل من شارك بهذه المناسبة"، مؤكداً "استمرار تحالف العزم في التواصل مع أبناء الشعب، والسعي إلى تلبية تطلعاتهم وتحقيق الاستقرار والنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي".
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