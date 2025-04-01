السامرائي: الأعياد والمناسبات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز أواصر التلاحم والتآخي بين المجتمع

وذكر لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم، مثنّى استقبل جموعاً كبيرة من المهنئين بمناسبة عيد السعيد، في منزله بمدينة ، حيث توافدت شخصيات اجتماعية وسياسية ودينية، إلى جانب أكاديميين وصحفيين ووجهاء من مختلف مناطق المدينة والمحافظة".وتبادل ، بحسب البيان، "التهاني مع الحاضرين، مؤكداً أن الأعياد والمناسبات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز أواصر التلاحم والتآخي بين أبناء المجتمع، مشيداً بروح المحبة والتكاتف التي تعكس المجتمع السامرائي".وتابع البيان، أن "السامرائي عبّر عن شكره وتقديره لكل من شارك بهذه المناسبة"، مؤكداً "استمرار تحالف العزم في التواصل مع أبناء الشعب، والسعي إلى تلبية تطلعاتهم وتحقيق الاستقرار والنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي".