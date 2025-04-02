السفير العراقي في أنقرة: زيارة السوداني إلى تركيا تعزز التعاون بين البلدين

وقال اللجماوي، في بيان ورد لـ ، أن "المباحثات المرتقبة بين الجانبين ستركز على عدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها مشروع "طريق التنمية"، الذي يعزز الترابط الاقتصادي ويؤسس لشراكة متينة بين وتركيا، إضافة إلى ملفات الطاقة، النقل، والتبادل التجاري".وأشار السفير إلى أن "الزيارة تأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة، ما يجعلها فرصة لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي"، مؤكدًا حرص على "بناء علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وأضاف أن في تبذل جهود حثيثة لتوطيد العلاقات الثنائية، بما يخدم استقرار وازدهار البلدين".