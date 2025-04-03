الملا ينفي تعرضه لحادث اعتداء في الأردن

وقال الملا في تصريح صحافي، "انتشر مقطع فيديو عن تعرضي لحادث اعتداء في الاردن وهذا عار عن الصحة".

وأضاف أن "معركتي لا تنساق الى معارك جانبية معركتي هي تقديم الخدمة المجتمعية"، معربا عن أمله من البعض "الترفع".

ولفت الملا الى أن "الاعتداء على مكتبي في لم يصدر مني اي ردة فعل سوى الى القضاء".

