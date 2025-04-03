لجنة برلمانية: ما يتعرض له قائد شرطة الكرخ اجحاف غير مبرر

وقال وتوت في حديث لـ ، إن "ما يتعرض له قائد شرطة اللواء هو اجحاف غير مبرر ويندرج ضمن خانة الاستهداف السياسي في محاولة للاستحواذ على المنصب".

وأضاف أن "الكل يشهد بشجاعة ومهنية اللواء وكانت قيادته محنكة خلال فترة تسنمه المنصب ولا وجود لمثل هكذا ادعاءات فهي باطلة تماماً".



ولفت وتوت الى أن "المرحلة التي يمر بها البلد والمنطقة لا تتحمل ان يتم فتح دفاتر قديمة فنحن بحاجة الى تكاتف الجميع"، مضيفا "ولا ننسى باننا مقبلين على الانتخابات وفي هذا الموسم الذي يسبق موعدها تبدأ الصراعات السياسية والمشاكل وكيل الاتهامات للخصوم لكن الغاية هي انتخابية".