مصدر للسومرية نيوز.. محافظو البصرة وكربلاء وواسط لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة

افاد مصدر خاص اليوم، الجمعة، بأن محافظو وكربلاء وواسط لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما أشار الى ان " السبب هو للتفرغ لخدمة المحافظات.





وأشار الى ان "سبب عدم المشاركة هو التفرغ لخدمة أبناء المحافظات ومتابعة في محافظاتهم". وقال المصدر لـ ، إن "محافظين (اسعد العيداني) وكربلاء (نصيف الخطابي) وواسط (محمد المياحي) لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة".وأشار الى ان "سبب عدم المشاركة هو التفرغ لخدمة أبناء المحافظات ومتابعة في محافظاتهم".