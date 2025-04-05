رئيس الوزراء: الـ210 مدارس ستعالج مشاكل الاكتظاظ والدوام الثلاثي

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس افتتح، اليوم السبت، عبر دائرة تلفزيونية، (210) مدارس نموذجية في مختلف محافظات تم تنفيذها ضمن الاتفاقية العراقية الصينية".وثمن "جهود لمجلس الوزراء، ودائرة المشاريع الوطنية فيها، وجهود ، لإنجاز المشروع، واتمام اجراءات الاستلام والتسليم بين الجهتين"، مؤكداً أن "هذا المشروع شهد العمل في ظل 3 حكومات، واليوم أنجز بالكامل دون أي توقف أو تلكؤ خلال سنتين كاملتين".وشدد "على ضرورة أن يكون هذا المنجز عاملاً اساسياً للنهوض بواقع العملية التربوية، بوصفها الأساس للتنمية المستدامة"، لافتا الى ان "هذه المدارس ستعالج مشاكل الاكتظاظ والدوام الثلاثي، وتوفر بيئة جديدة وملائمة للدراسة، حيث نفذت بتصاميم حديثة راعت كل الاحتياجات المطلوبة".واكد أن "الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع التربية، عبر تفعيل المشاريع المتلكئة وخصوصاً المشروع رقم 1 والمشاريع الأخرى، وانتهاءً بمشروع الألف مدرسة"، مشيدا "بالتعاون المثالي بين القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية، والذي ساعد في انجاز هذا المشروع".وشدد السوداني "على استمرار حملة بناء المدارس وفق رؤية جديدة، وذلك عبر للتنمية من خلال الانطلاق بمشروع تنفيذ 600 مدرسة"، مبيناً انه "بتهيئة الاراضي في المحافظات سنغطي كل الاحتياجات قريباً".وقد توزعت المدارس الألف بواقع؛ 144 لمحافظة ، و52 لميسان، و92 لنينوى، و 106 لـ ، و51 للأنبار، و78 لصلاح الدين، و61 للديوانية، و40 للنجف الأشرف، و45 لبابل، و44 لكركوك، 56 لديالى، و44 لكربلاء ، و48 لواسط، و53 للمثنى، و86 للبصرة.