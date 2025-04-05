شقيق الحاصود يفضح أخاه: زور شهادته وارتكب جريمة قتل (فيديو)

ظهر في مقطع فيديو، وقال إن شقيقه أحمد الحاصود فشل في اجتياز امتحانات السادس الأدبي طيلة 6 سنوات، وبعدها قام بتأجير شخص امتحن مكانه في مركز امتحاني في قضاء بمساعدة أحد المشرفين من أقربائنا الذي استلم رشوة (مليون و600 ألف دينار) مقابل ان يكون مدير المركز الامتحاني والتغطية على بديل الحاصود.وتابع وفقا لمقطع الفيديو، إنه بهذه الطريقة حصل الحاصود على شهادة السادس الأدبي، ومن ثم ذهب لأوكرانيا ودرس طب الاسنان وهو خريج الفرع الادبي، وحينما عاد الى فشل 6 مرات في امتحان معادلة الشهادة، كما لفت الى ان الحاصود لا يتقن أي كلمة إنكليزية، فضلا عن ضعفه بقواعد .وقبل نهاية الفيديو، اتهم الحاصود شقيقه، أحمد الحاصود بارتكاب جريمة مشتركة مع شخص يدعى كهلان الحاصود وأكد انه ينشر تفاصيل الجريمة بكل حيثيتها في مقطع فيديو لاحق.