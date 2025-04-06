السوداني يوافق على شمول جميع المحامين بتوزيع قطع الأراضي (وثيقة)

السومرية نيوز – سياسة



أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع ، اليوم الأحد، الموافقة على طلب نقابة المحامين بشمول جميع المحامين في بغداد والمحافظات بتوزيع قطع الأراضي، فيما أصدر تعميما مباشرا إلى المحافظين وأمانة بغداد.



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