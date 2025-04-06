طهران تحذر العراق و5 دول من مساعدة واشنطن بضرب إيران

ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله، إن "إيران ترفض طلب الرئيس الأميركي بإجراء محادثات مباشرة، وتريد مواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر سلطنة عمان"، مشيرا الى ان "المحادثات غير المباشرة توفر فرصة لتقييم مدى جدية بشأن الحل السياسي مع إيران".وأكد المسؤول أن "إيران أصدرت إخطارات للعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا والبحرين بأن أي دعم لهجوم أمريكي على ، بما في ذلك استخدام المجال الجوي أو أراضي هذه الدول من قبل أثناء الهجوم، سيعتبر عملاً عدائياً".