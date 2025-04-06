الموسوي تكشف آخر مستجدات استجواب وزير الكهرباء: عشرات الملفات رفعت للنزاهة

وتقول في حديث للسومرية نيوز، "قدمنا استجواب مشروع بتواقيع أكثر من 62 نائبا في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الاستجواب الأول تم إنجازه من ناحية الأسئلة والأدلة وتمت مراجعتها من قبل لجنة الاستجوابات، بالإضافة الى توقيع رئيس والنائب الثاني ، لافتة الى ان "الاستجواب حاليا موجود بمكتب النائب الأول من أجل تبليغ وزارة الكهرباء بذلك لحضور الوزير الى جلسة الاستجواب".وأضافت، "اليوم التقنا برئيس ، وماضون بملف الاستجواب"، مبينة ان اغلب الملفات تم رفعها الى والبالغ عددها 51 ملفا، كما ان بعض الملفات تم التحقيق فيها من قبل الهيئة". وأكدت ان "جلسة الاستجواب ستكون بعد تبليغ وزارة الكهرباء".