السوداني يؤكد أهمية عودة النازحين العراقيين الموجودين في مخيم الهول

وذكر للسوداني في بيان ورد لـ ، أن الأخير "استقبل المرشحة السويسرية لمنصب مفوض السامي لشؤون اللاجئين كريستين برغنر، وعبّر عن تمنياته بالتوفيق لها في مهماتها"، مشيداً "بتطور العلاقات العراقية السويسرية التي توجت بافتتاح سفارة سوسيرا في بغداد".وشدد ، على "ضرورة التعاون مع المفوضية في مسألة إعادة الاندماج المجتمعي ودعم البنية التحتية في مناطق العودة، والدعم المادي والنفسي والاجتماعي للنازحين"، مؤكداً "أهمية عودة النازحين العراقيين الموجودين في مخيم الهول، وأن تعمل جميع الدول على أخذ رعاياها من المخيم، خصوصاً أنّ بات قريباً جداً من إنهاء إغلاق المخيمات.وأوضح أنّ "العراق يستضيف آلاف اللاجئين من دول الجوار"، مؤكداً "العمل مع المفوضية لبناء نموذج رائد لمعالجة ملفات النزوح واللجوء في المنطقة".من جانبها، قدمت برغنر شكرها للسوداني على "دعمه للبعثة السويسرية في ، وأشادت بإجراءات في ملف والنزوح، كونه يعد نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم"، مشيرة إلى "أهمية الاستفادة من خبرات العراق في مجالات العمل الإغاثي وإدارة مخيمات النزوح، بالإضافة إلى خبراته في جانب وعلاج المدمنين".